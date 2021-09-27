Вбивство Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку

Підозрюваному в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку змінили запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет. Про це в Facebook повідомила Юлія Кузьменко, яка також проходить підозрюваною у цій справі.

Рішення ухвалив Шевченківський суд Києва.

«Як ми і говорили у 2019 році, все це — неправда, все це сфабриковано. Зараз це вже занадто явно, ніхто в цьому не сумнівається», — сказав після засідання Андрій Антоненко.

За інформацією «Суспільного», Юлія Кузьменко залишилася під нічним домашнім арештом, а Яна Дугар — під особистим зобов'язанням.

Крім того, суд дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які були вилучені раніше. Аналогічне клопотання по Дугар судді не підтримали.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

У грудні 2019 тодішній очільник МВС Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета — Антоненко, Кузьменко та Дугар.

В ході слідства слідчі змінили підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугар.

30 квітня 2021 Шевченківський райсуд Києва відпустив Андрія Антоненка під цілодобовий домашній арешт.

Захист музиканта не виключає, що буде клопотати про виплату підзахисному компенсації за його утримання в СІЗО.

Ексклюзивне інтерв'ю Андрія Антоненка читайте на сайті «ФАКТІВ».

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