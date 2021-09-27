День пам'яті святого Микити Готфського: «гусячий слід», весілля та що категорично не можна робити

Після великого дванадесятого свята — Воздвиження Чесного Животворного Хреста Господнього, 28 вересня в церковному календарі шанують пам'ять великомученика Микити Готфського.

Микита був родом з берегів Дунаю й належав до племені готів. Прийнявши хрещення він почав проповідувати християнство серед своїх одноплемінників. Микита вперто викривав у гріхах правителя-язичника Атанаріха, за що його заарештували й катували, намагаючись змусити відректися від віри.

Після безуспішних спроб мученика засудили до смерті через спалення, але вогонь не обпік його тіло. Пізніше мощі Микити Готфського були перенесені до Константинополя.

Наші предки цей день ще називали Микитою Гусятником. На Микиту стригли овець, можна було різати гусей, яких до цього добре відгодовували. А мисливці відправлялися на полювання на диких птахів.

Головною стравою цього дня зазвичай була печена гуска.

Цього дня не радили прибиратися у будинку, виносити на вулицю якісь речі або щось позичати сусідам — це могло привести до збитків.



Свято Микити вважався вдалим днем для знайомства з батьками нареченого та нареченої. Але весілля у цей день намагалися не грати.

На Микиту існувало кілька заборон:

- заборонено сваритися з близькими людьми;

- не варто хизуватися своїми досягненнями;

- не можна тримати зло на своїх ворогів.

У народі вірили: якщо 28 вересня ясно, то наступного дня буде вітряно. Дощ іде — до пізньої й сирої весни. Дикі гуси на землі сидять — до теплої осені.

28 вересня іменини також святкують Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Семен, Степан, Федот, Яків.

Раніше «ФАКТИ» публікували календар церковних свят на жовтень.

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