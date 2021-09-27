Посвідчення водія. Що зміниться найближчим часом?

В Україні вводиться низка нововведень в частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, які запроваджуються постановою Кабміну від 22 вересня 2021 № 1007. Про це повідомили в МВС.

Тепер в посвідченнях водія буде відмітка про здачу практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78» в графі 12 посвідчення.

Ті водії, у яких в посвідченні буде така відмітка, зможуть керувати авто тільки з автоматичною коробкою передач, а при її відсутності — з будь-якою.

Зміни не торкнуться тих водіїв, яким водійські посвідчення були видані раніше.

Термін дії результату успішної здачі теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшили від 3 місяців до 2 років.

Під час здачі іспитів в разі одночасного відкриття двох категорій іспит складається за вищою з них (крім категорій B1, B, BE).

При поверненні посвідчення водія після позбавлення водійських прав, при наявності в ньому кількох відкритих категорій, теоретичний та практичний іспити також складаються по вищій категорії.

Водіям більше не потрібно надавати документи, що підтверджують навички управління при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, РЄ, С1Е, DE, D1E).

На посвідченні водія інформація про обмеження в управлінні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, як в країнах ЄС.

Зокрема, будуть відображатися у вигляді кодів:

- медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок і т.д.);

- пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи і т.д.);

- керування транспортним засобом тільки в денні години, тільки без пасажирів, в межах міста / регіону тощо.



Нововведення почнуть діяти після оприлюднення зазначеної постанови Кабміну. А позначки про автоматичну коробку передач в посвідченні водія буде реалізовано протягом трьох місяців.

Про те, які ще нововведення приготував уряд для автомобілістів, в матеріалі «ФАКТІВ».

фото https://mvs.gov.ua/

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