Той, хто стріляв в Шефіра, навряд чи був професіоналом, — думка експерта по зброї

Військовий експерт, фахівець з стрілецької зброї Ігор Кім виступив з несподіваною заявою про стріляв по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра.

За його словами, про його непрофесіоналізм говорять відразу кілька фактів.

«Обрана позиція для стрілянини не була зручна. Це говорить про непрофесійність самого стрільця. „Заговорити“ у цій справі можуть навіть гільзи, вже знайдені на місці засідки. Сам патрон — спеціальний», — зазначив експерт в коментарі ТСН-Тиждень.

Він також вказав, що патрони угорського виробництва деякий час цілком легально продавалися в одному з магазинів зброї України і призначалися для спортивної стрільби. Однак отримати законно такий патрон може отримати тільки військовий або силовик на службі.

Але важливіше, що стрілянина велася одиночними кулями, а не автоматичної чергою. І так, мовляв, міг працювати саме непрофесійний кілер.

Нагадаємо, офіційне слідство встановило, що кілер стріляв по водієві з метою зупинити автомобіль. Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі передачі «Право на владу». А колишній в. о. міністра внутрішніх справ генерал Михайло Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» назвав замах «незвичайним».

«З одного боку, можна зробити висновок, що стріляв професіонал: сліди від куль на кузові автомобіля розташовані досить купчасто. Але, з іншого боку, мені здається, що професіонал повинен мав би спочатку стріляти по колесах, адже машина йшла на швидкості. А потім вже обстрілював би автомобіль», — пояснив Корнієнко свою думку.

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