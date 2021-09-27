В Україні наростають темпи поширення COVID-19, відповідно посилюються і карантинні норми. Так, в кінці минулого тижня в «помаранчеву» зону офіційно перейшла Дніпропетровська область, а всього, за даними Міністерства охорони здоров'я, критеріями «помаранчевої» зони в Україні відповідають 8 регіонів і навіть Київ.

Проте головний санітарний лікар України Ігор Кузин заспокоїв — поки мова про закриття або про обмеження руху транспорту не йде навіть у т.зв. «червоних» регіонах.

У коментарі РБК-Україна епідеміолог нагадав — під час минулих локдаунів деякі обласні державні адміністрації та комісії намагалися впроваджувати такі обмежувальні заходи, але вони не показують свою ефективність. Адже якщо обмежується кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в одному автобусі, тролейбусі, трамваї.

«Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, проте абсолютно логічно ввести замість цього більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу. Це контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання і відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті. за рахунок впровадження таких заходів можна забезпечити безпечні умови перевезення пасажирів», — зазначив Кузин.

Це ж стосується і продовольчих магазинів — вони зможуть продовжувати роботу при «червоному» рівні, хоч до них і буде застосовуватися обмеження за кількістю людей, які одночасно перебувають у приміщенні.

Вакцинації торгових працівників поки вирішили не вимагати, але в майбутньому не виключено, що МОЗ буде ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють в сфері обслуговування. При цьому вимог щодо допуску туди тільки вакцинованих відвідувачів, швидше за все, не буде.

Робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків, закладів культури при «червоному» рівні епідемічної небезпеки забороняється, але в разі, якщо 100% обслуговуючого персоналу і 100% відвідувачів їхнього закладу мають зелений сертифікат про вакцинацію, тобто завершений курс вакцинації — такі об'єкти можуть продовжити роботу. Також і для закладів освіти (крім дитсадків і початкової школи) в «червоній» зоні діє норма про вакцинацію не 80, а вже 100% працівників, і вже не однієї, а двома дозами.

«Це зроблено, щоб навчальні заклади зможуть продовжити функціонувати навіть в локдауні», — підкреслив Ігор Кузин.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти роз'яснили, що буде з зарплатами вчителів під час переходу шкіл на дистанційне навчання.

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