Боєць ВСУ загинув на Донбасі, підірвавшись на ворожому вибуховий пристрій, — штаб ООС

У неділю, 26 вересня, в зоні Операції об'єднаних сил двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, поранення одного з військовослужбовців виявилося смертельним, а його побратима транспортували до лікувального закладу.

«Стан його здоров'я — середньої важкості», — констатували в Штабі.

З початку доби на лінії зіткнення було зафіксовано триразове порушення режиму припинення вогню.

Так, в напрямку Лебединського противник вів вогонь з станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а в районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 25 вересня український військовий отримав поранення в районі Мар'їнки — окупанти прицільно обстріляли наші позиції. Пораненого було госпіталізовано, його стан — задовільний.

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