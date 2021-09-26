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Армія Росії після навчань «Захід-2021» залишилася біля кордонів з Україною, — Залужний

14:55 26 вересня 2021
армія рф

Після російсько-білоруських навчань «Захід-2021» частина підрозділів армії РФ так і не повернулася в місця постійної дислокації. Як і попереджали експерти, батальйонно-тактичні групи залишилися в районах поблизу від кордону з Україною. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За даними розвідки, армійські підрозділи РФ, стягнуті для посилення на час навчань, залишаються в Південному військовому окрузі (Ростовська область, Краснодарський край). Кожна така група налічує близько тисячі осіб.

«На сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на посилення. А їх було 19… Вони не стоять з автоматами уздовж нашого кордону. Вони знаходяться в районах, наближених до державного кордону», — уточнив Залужний.

Про завершення навчань «Захід-2021» Росія і Білорусь оголосили 16 вересня. В Україні відзначили, що значна концентрація на кордоні російських військ і техніки не віщує нічого доброго, і є підстави чекати провокацій Кремля.

Фото mil.ru

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