Передсвяткування Воздвиження Хреста Господнього: що обов'язково потрібно зробити 26 вересня

У християн східного обряду 27 вересня велике свято — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Дата відноситься до двунадесятих і встановлена на честь важливої події — виявлення в IV столітті печери Гробу Господнього і Хреста Ісуса Христа.

Імператриця Єлена привезла знайдені частини хреста в Константинополь. А син Єлени, імператор Костянтин наказав закласти в Єрусалимі храм. Після того, як в 335 році храм був побудований і освячений, наступний дня був оголошений святковим і названий Хрестовоздвиженням.

У храмах святкувати Хрестовоздвиження починають ще з вечора 26 вересня. Хрест встановлюють так, щоб він знаходився в центрі уваги і починається всеношна служба. Під час ранкової служби хрест виноситься на середину храму. У багатьох регіонах на Хрестовоздвиження влаштовували хресну ходу з окропленням шляху святою водою.

Свято Хрестовоздвиження, враховуючи його значення для християн, відзначається до 4 жовтня — дня віддання Воздвиження.

Увечері 26 вересня віруючі приходять на службу до церкви. 27 вересня дотримувалися суворого посту в пам'ять про страждання Христа, а тому вже з вечора господині дбали про те, що поставити на стіл у свято. Найчастіше це були пісні пиріжки з капустою і яблуками, запечені овочі.

На Хрестовоздвиження зазвичай не працювали, але й гучних святкувань уникали. У день перед святом ходили до церкви ще й для того, щоб купити хрестик і подарувати його дитині. Перед Хрестовоздвиженням молилися за здоров'я рідних і близьких, 26 і 27 вересня намагалися встигнути запастися цілющими травами до настання холодів.

Ні перед святом, ні в день Хрестовоздвиження не давали гроші в борг — лише дарували.

Щоб захиститися від пожеж і лих, перед святом Хрестовоздвиження в житлі наводили лад, малювали хрестики біля всіх дверей і вікон, а потім обходили навколо будинку, читаючи молитву.

Нагадаємо, в жовтні в церковному календарі сім важливих дат, в тому числі свято Покрова і день Святителя Михаїла.

Фото 1939.ru

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