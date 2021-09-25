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Україна

Поблизу Мар’їнки бойовики поранили українського військового

18:52 25 вересня 2021
військовий

Біля Мар'їнки в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі поранено українського військового. Це сталося внаслідок прицільного ворожого обстрілу позицій української армії. Російсько-окупаційні війська використовували стрілецьку зброю. Про це повідомив прес-центр ООС.

Зараз поранений у госпіталі. Стан здоров'я воїна — задовільний.

Крім обстрілу під Мар'їнкою, з початку доби 25 вересня був ще один випадок застосування агресором озброєння. Біля Верхньоторецького найманці вели вогонь із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем калібру 122 мм.

Нагадаємо, у вересні ворог активно застосовував важку артилерію біля Верхньоторецького. Не припиняються і обстріли зі стрілецької зброї в районі Мар'їнки.

Фото архів прес-центр ООС/Facebook

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