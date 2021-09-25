Паперовий COVID-сертифікат: як отримати без походу до лікаря

Після отримання другої дози вакцини від коронавірусної хвороби українці можуть отримати COVID-сертифікат, що підтверджує факт вакцинації громадянина. Даний документ може мати як електронну, так і «паперову» версію.

Електронний сертифікат можна згенерувати в додатку «Дія». Тепер же Мінціфри відкрило опцію отримання «паперових» COVID-сертифікатів. Їх можна отримати через портал «Дія». Для генерування документа не потрібна «Дія.Підпис», але для цього потрібно виконати такі дії:

1. Авторизуватись на порталі «Дія» (сайт, а не додаток) за допомогою електронного підпису;

2. Натиснути «Отримати СOVID-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги»;

3. Підписати згоду про обробку персональних даних;

4. Якщо дані про вакцинацію є в реєстрі, то на електронну пошту надійде готовий документ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в МОЗ пояснили, як можна продовжити термін дії COVID-сертифікату.

224

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter