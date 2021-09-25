У жовтні лікарні будуть переповнені: епідеміолог спрогнозувала спалах коронавірусу в Україні

Сценарій, коли в жовтні Україні подолає пік захворюваності коронавірусом, а далі число інфікованих піде на спад, — невиправдано оптимістичний. Вже зараз є ознаки того, що в жовтні буде зростання захворюваності і ніяких натяків на закінчення епідемії. Про це в ефірі «Україна 24» заявила лікар-епідеміолог, завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

«Якщо все залишиться так, як зараз, — кількість вакцинованих не збільшуватиметься, не буде ніяких додаткових обмежувальних заходів, люди як і раніше не будуть носити маски — то у нас буде не пік, а буде подальше зростання», — вважає Чумаченко.

«Ми вже зараз бачимо, що кількість госпіталізацій починає перевищувати кількість тих людей, що виписуються. Що це означає? Починають наповнюватися клініки, вони можуть переповнитися, і (хвора) людина не зможе отримати кваліфіковану допомогу», — пояснює лікар.

Нагадаємо, за кількістю хворих COVID-19 за добу сумне лідерство у Харківської області — 929 нових випадків. Також тривожна ситуація в Дніпропетровській (751 хворий), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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