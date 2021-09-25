Стережись гада: що категорично заборонено робити 25 вересня на Артемона Змійовика

В церковному календарі 25 вересня — день, коли православні вшановують священномученика Артемона.

Артемон був єпископом в Італії в місті Пренесте. Протягом свого життя він звертав язичників у християнство й організував велику громаду послідовників, заради якої побудував храм.

У народі Артемона називали Змійовик, тому що вірили, що в день його пам'яті змії низками повзуть з полів у ліси, готуючись піти під землю, щоб перечекати зиму. Нібито Артемон зазиває рептилій в нори, де зачиняє їх до весни.

Люди боялися змій, тому в ліс ходили у високих чоботях. А після Артемона можна було йти, не побоюючись гадюк.

Вбивати змію цього дня вважалося поганою прикметою. Наші предки намагалися в цей день в ліс не ходити, боячись, що навіть «мирні» змії можуть напасти на людину.

Жінки на Артемона зазвичай залишалися вдома, заготовляли на зиму капусту й горобину. Ягода особливо цінувалася взимку, оскільки допомагала впоратися з застудою. Збирали горобину після перших осінніх морозів, готували з неї компоти й настоянки, розтирали з медом.

Крім заборони на похід до лісу, цього дня радять відмовитися від ідеї рубати або ламати горобинове дерево. Це обіцяло голод та неприємності. Дерево служило певним оберегом від нечистої сили в день Артемона.

Наші предки вірили: якщо 25 вересня стригти волосся або нігті, можна сильно захворіти.

Не можна на Автонома байдикувати й лінуватися. Інакше покине удача.

Не можна лихословити й погано думати про людей, інакше змія оселиться в серці та забере його силу.

Якщо 25 вересня багато жовтого листя на деревах — до ранньої та довгої осені. Дощ пішов — до затяжної зими, грім гримить — до теплої осені. Сонячний день — до ясної погоди.

Змія заповзла 25 вересня у двір — чекайте щастя.

Іменини цього дня відзначають Олексій, Опанас, Данило, Іван, Микола, Семен, Федір і Юліан.

Раніше «ФАКТИ» публікували календар церковних свят жовтня.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter