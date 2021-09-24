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Тільки за місяць до закінчення терміну дії: в МОЗ пояснили, як продовжити COVID-сертифікат

22:35 24 вересня 2021
сертифікат

Якщо зі створенням нового міжнародного COVID-сертифікату у додатку «Дія» все стало більш-менш зрозумілим після роз'яснення Мінцифри, то продовження наявних сертифікатів у багатьох українців викликало низку питань.

Міністерство охорони здоров'я у Facebook повідомило про те, що дію міжнародних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу з 15 вересня продовжили. Тепер термін дії цих документів рік.

«Всі українці, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19, на підтвердження цього можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію та / або згенерувати COVID-сертифікат. Це можна зробити відразу після отримання другої дози для двухдозних антіковідних вакцин і на 14-й день після щеплення однодозною вакциною Johnson & Johnson», — йдеться в повідомленні.

Щоб продовжити цифровий COVID-сертифікат, потрібно зайти у додаток «Дія» за місяць до закінчення дії документа та видалити вже наявний COVID-сертифікат. Потім згенерувати новий документ.

Щоб продовжити паперовий COVID-сертифікат, потрібно звернутися до сімейного лікаря після завершення дії документа. Лікар видасть новий COVID-сертифікат на наступні пів року.

При цьому в МОЗ нагадали, що «зелений» COVID-сертифікат вже доступний для всіх користувачів програми «Дія», а «жовтий» можна згенерувати для користувачів iOS, а Android очікує підтвердження від Google Play.

Всі документи про вакцинацію потрібно друкувати на білому папері.

Нагадаємо, в Україні з 20 вересня набрали чинності нові карантинні обмеження.

Тепер у «жовтій» карантинній зоні навчальні заклади будуть працювати за умови наявності не менше 80% вакцинованих працівників з «жовтими» або «зеленими» COVID-сертифікатами.

Обмеження «жовтого» рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і щонайменше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть «жовтий» або «зелений» COVID- сертифікати.

Нагадаємо, днями уряд підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку ковід-документів.

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