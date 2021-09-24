З 1 жовтня зміняться відразу чотири тарифи: скільки доведеться платити за світло, газ, опалення та гарячу воду

В Україні з 1 жовтня зміняться тарифи на основні комунальні послуги.



Для багатьох українців зросте вартість природного газу, ціна якого постійно зростає на європейському ринку.



Тим часом, компанія «Нафтогаз України» вводить новий тарифний план «Комфортний сезон», за яким можна платити за газ щомісяця рівномірними частинами, передає УНІАН.



Такий тарифний план буде діяти з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в ньому буде 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості доставки на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати у новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта — відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт платить рівномірними частинами, а саме — 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Приєднатися до цього тарифного плану можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку.

Клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку в 1% наступного місяця, якщо будуть сплачувати рахунки за блакитне паливо до 15 числа.



Зміняться також тарифи за опалення та гарячу воду. За оцінками колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, подорожчання торкнеться 60% населення — переважно тих, хто живе в містах з центральним теплопостачанням.

Тарифи на опалення зростуть до 40%, залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77−2433,90 грн / м кв.

Середній тариф на гарячу воду становитиме 109,55−122,17 грн / м куб. в залежності від типу будинку. Про це йдеться в постанові Кабміну № 859.

А ось ціна електроенергії буде знижена для 80% побутових споживачів і складе 1,44 грн / кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год.

Якщо ж домогосподарство використовує більш цієї норми, то ціна буде 1,68 грн за кВт-год, повідомили в Міненергетики.

Ексклюзивний матеріал «Тарифи на комуналку: наскільки подорожчає газ, тепло, вода, порахував ексміністр ЖКГ Кучеренко» на сайті «ФАКТІВ».



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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