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У сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на авто: скільки доведеться платити водіям

18:23 24 вересня 2021
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У сервісних центрах МВС подорожчало зберігання номерних знаків на автомобіль. Раніше міністерство змінило правила видачі номерних знаків.

На Facebook -сторінці відомства повідомили, що з 24 вересня відповідальне зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ. Раніше ця послуга коштувала 3 грн на добу.

У МВС нагадали, що після закінчення оплаченого строку зберігання, власникам номерних знаків необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку номерні знаки будуть знищені.

Всіх охочі зберегти номерні знаки для того, щоб використовувати їх при реєстрації іншого автомобіля, можуть оплатити зберігання своїх номерів в сервісному центрі МВС.

Для отримання послуги знадобляться:
- заява;
- документи, що посвідчують особу;
- реєстраційні документи на автомобіль;
- квитанція про оплату послуги.

Нагадаємо, в Україні підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху.

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