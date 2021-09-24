Автора «Червоної рути» повісили мертвим: екс-прокурор зробив гучну заяву про смерть легендарного композитора Івасюка

Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, який зробив сенсаційну заяву про причини смерті В'ячеслава Чорновола, шокував новою інформацією про легендарного українського композитора Володимира Івасюка.

За його словами, які наводить УНІАН, відновлене через багато років слідство встановило, що насправді митця повісили вже мертвим.

«Навіть фальсифікація доказів лікування була досить паскудною. Симптоматика була одна — ліки інші», — сказав Голомша в ефірі програми «Право на владу».

У 1979 році Володимир Івасюк був знайдений повішеним на дереві в Брюховицькому лісі під Львовом. Незабаром кримінальна справа була закрита «за фактом самогубства», а всі матеріали, які стосуються смерті композитора, засекречені.

Однак родичі і численні шанувальники творчості Івасюка не повірили в те, що повний творчих планів композитор на піку популярності і затребуваності міг накласти на себе руки. Відповідно до неофіційної версії, Івасюка вбили співробітники КДБ. На похорон композитора 22 травня 1979 року у Львові прийшли тисячі людей, і прощання з творцем пройшло на межі соціального вибуху.

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