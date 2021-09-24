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Україна

До об'єднаної енергетичної системи планують приєднати Бурштинський енергоострів

15:56 24 вересня 2021
енергосистеми

Бурштинський енергоострів найближчим часом можуть фізично приєднати до об'єднаної енергетичної системи України. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал «Легітимний»

«Це логічний крок для енергосистеми країни та особливо — для споживачів в Закарпатській області. Особливо з огляду на недавні проблеми на Бурштинській ТЕС, яка належить ДТЕК, де через аварію регіон забезпечувала електроенергією Словаччина, а не Україна», — наголошується в повідомленні з посиланням на інсайд в Міністерстві енергетики.

Як пише «Легітимний», Бурштинський енергоострів набагато сильніше інтегрований в європейську енергосистему, ніж в ОЕС України. У цьому була зацікавлена компанія ДТЕК, яка фактично була енергетичним монополістом в регіоні.

«Зараз компанія Ахметова буде протидіяти цьому кейсу з приєднанням. ДТЕК невигідно, щоб розстановка сил в регіоні змінилася й сюди прийшли конкуренти, які почнуть демпінгувати ринок», — наголошується в публікації.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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