Як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія»: докладна інструкція

Міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію, так званий «зелений» сертифікат, з яким українці можуть подорожувати, з 24 вересня можна згенерувати на порталі «Дія». Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації.

Діяти COVID-сертифікат буде 365 днів.

Згенерувати COVID-сертифікат можна в кілька кліків. Для цього потрібно авторизуватися на порталі.

Потім вибрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат». Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифікату.

Для підпису на порталі можна скористатися як «Дія.Підпис», так і будь-яким іншим електронним підписом. Як отримати електронний підпис, можна дізнатися тут.

Після отримання підпису під повідомленням про згоду надати медичні дані «Дія» направляє запит до електронної системи охорони здоров'я й формується сертифікат у форматі PDF. Його можна видрукувати або просто зберегти файл на телефоні або іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Крім того, відсьогодні Мінцифра запускає «жовті» внутрішні COVID-сертифікати у додатку «Дія» для користувачів iOS. Пізніше обіцяють запустити їх і для користувачів Android.

«Жовтий» сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації. Він буде діяти 120 днів.

Сертифікат можна згенерувати в кілька кліків. Для цього треба оновити додаток в AppStore. Потім у додатку «Дія» потрібно натиснути «Послуги» вибрати пункт «COVID-сертифікати» і натиснути «Отримати сертифікат».

Далі підписати згоду на отримання даних з електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) в «Дію» — і все. Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами у додатку.

Нагадаємо, Україна перейшла у «жовту» зону адаптивного карантину. Українці, які мають COVID-сертифікати, матимуть деякі преференції перед тими, хто не вакцинований.

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