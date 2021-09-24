Марію Максакову відправили до психлікарні, щоб перевірити на нормальність

Відому оперну співачку Марію Максакову, на яку через московську квартиру подали в суд власні діти Ілля і Людмила, направили на психіатричну експертизу в лікарню. Про це повідомляє «СтарХит».

Діями неповнолітніх Іллі та Людмили керує їх батько — бізнесмен Володимир Тюрін. Діти вимагають в судовому порядку подарувати їм житлоплощу відповідно до дарчої, котру підписала артистка. Але співачка запевняє, що в той момент перебувала не зовсім в собі.

В результаті на черговому засіданні у справі представники Марії Максакової заявили клопотання про проведення артистці психолого-психіатричної експертизи. Суд його задовольнив і призначив обстеження в Олексіївській лікарні — колишній Кащенко

«У документах взагалі не враховані ні мої інтереси, ні інтереси моєї малолітньої дитини — якщо Тюрін забере собі цю нерухомість, у нас просто не залишиться даху над головою. Плюс зараз своїми вчинками Тюрін назавжди руйнує мої стосунки з Іллею та Люсею», — вважає оперна діва.

Ця квартира — останнє майно Марії, котра одна виховує 5-річного сина Івана.

Нагадаємо, Марія Максакова намагається позбавити батьківських прав колишнього чоловіка.

Фото з Instagram mariamaksakova

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