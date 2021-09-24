Інна Костиря в рамках авторського курсу провела зустріч студентів з послом Південної Кореї

В Університеті культури в рамках авторського курсу «Лідерство» доктора політичних наук, професорки, завідувачки кафедри міжнародних відносин, проректорки з міжнародного співробітництва Інни Костирі відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні та Молдові за сумісництвом Кімом Хьонг Те, його дружиною Сурьон КВАК та представниками дипломатичного корпусу.

Студенти та професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних відносин та інформаційно-аналітичної діяльності привітали поважних гостей.

«Культурний обмін та налагодження міжнародних зв`язків на практиці — це основа виховання майбутніх успішних дипломатів», — зазначила Інна Костиря.

У привітанні пан Надзвичайний та Повноважний Посол Кім Хьонг Те подякував Інні Костирі за запрошення та зазначив, що для нього є великою честю відвідати КУК, який відіграє провідну роль у підготовці та вихованні талантів у сфері культури і мистецтва України.

«Хоч минуло не більше трьох місяців, як я прибув до України, але мені вже відомо, що країна має надзвичайно високий рівень культури та високі мистецьки стандарти», — відзначив посол.

Кім Хьонг Те наголосив, що культура та мистецтво є сукупним результатом і концентрованим втіленням історії, традицій, звичаїв та способу мислення народу та нації.

«Хоча Корея та Україна географічно віддалені одна від одної, спільним для них є те, що вони мають надзвичайну здатність силою волі та духу долати численні історичні випробування та труднощі, а також здатні сублімувати їх у культурі та мистецтві», — промовив він.

Сторони обговорювали актуальні питання поглиблення міжнародного співробітництва між Київським університетом культури та провідними освітніми закладами Республіки Корея. Також йшлося про академічний обмін студентів та було досягнуто згоди про посилення роботи із дипломатичним представництвом у місті Києві з метою реалізації спільних культурних та освітніх проєктів, що сприятимуть зміцненню двосторонніх відносин між Україною та Республікою Корея.

Під час зустрічі студенти обох країн подискутували за круглим столом, обговорили культуру, традиції та навчальний процес Південної Кореї та України та послухали лекцію пана Кіма Хьонг Те щодо перспектив співпраці між країнами в умовах глобального світу.

Зустріч зі студентами закінчилася у форматі питання-відповіді, під час якої майбутні дипломати-міжнародники отримали персональне запрошення від пана Надзвичайного й Повноважного Посла відвідати Південну Корею: «Під час мого візиту до Університету культури я відчув, що студенти тут дуже ініціативні та активні. Я сподіваюся на тісну співпрацю між посольством та університетом для розширення обміну у сфері культури та мистецтва між нашими країнами, поглиблення культурної дипломатії».

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