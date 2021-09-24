26.54 / 26.74 31.04 / 31.45
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Закон «про олігархів» будуть переголосовувати через безглузду помилку

11:16 24 вересня 2021
Рада

Закон про створення реєстру олігархів, який Верховна Рада прийняла у четвер, 23 вересня, можуть переголосувати через внесення правок, які суперечать одна одній. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Нардеп з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський зачитував правки документа, але не перевірив, щоб вони не суперечили одна одній. Перший віце-спікер Руслан Стефанчук також не проконтролювати процес.

Через це закон доведеться переголосувати, щоб виправити юридичні колізії. Таке рішення сьогодні прийняв комітет нацбезпеки, оборони та розвідки.

«У чому проблема? Врахували одночасно 3-и (396,398,406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом», — прокоментував ситуацію нардеп «Голоси» Ярослав Железняк.

«Тепер в тексті є дві взаємовиключні норми. Одна говорить, що олігархом визнає РНБО, як це і планував Зеленський, а інша — що НАЗК», — написав нардеп ЄС Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, політолог Сергій Таран зазначив, що закон «про олігархів» наближає Україну до диктатури. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення документа.

Фото: скріншот

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

сасанчин

«9 місяців пекла»: переможець «Голосу країни» Сасанчин поскаржився на капризи нареченої

Пиріг

Поживна та зігріваюча їжа для холодної осені: Валентина Хамайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою

Мірошников і Крутой

Зірка російської естради визнав позашлюбного сина

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.