Закон «про олігархів» будуть переголосовувати через безглузду помилку

Закон про створення реєстру олігархів, який Верховна Рада прийняла у четвер, 23 вересня, можуть переголосувати через внесення правок, які суперечать одна одній. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Нардеп з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський зачитував правки документа, але не перевірив, щоб вони не суперечили одна одній. Перший віце-спікер Руслан Стефанчук також не проконтролювати процес.

Через це закон доведеться переголосувати, щоб виправити юридичні колізії. Таке рішення сьогодні прийняв комітет нацбезпеки, оборони та розвідки.

«У чому проблема? Врахували одночасно 3-и (396,398,406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом», — прокоментував ситуацію нардеп «Голоси» Ярослав Железняк.

«Тепер в тексті є дві взаємовиключні норми. Одна говорить, що олігархом визнає РНБО, як це і планував Зеленський, а інша — що НАЗК», — написав нардеп ЄС Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, політолог Сергій Таран зазначив, що закон «про олігархів» наближає Україну до диктатури. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення документа.

Фото: скріншот

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