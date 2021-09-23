У водійському посвідченні зашифрують інформацію про його власника: що вигадали в Кабміні

Кабінет Міністрів хоче змінити умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалив процедуру складання іспитів і підвищення кваліфікації водіїв. Текст проекту постанови оприлюднений на Урядовому порталі.

Так, водійські посвідчення доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:

медичні особливості водія (наявність засобів корекції і / або захисту зору, слухового апарату / засоби для спілкування, протезів кінцівок / ортезів на кінцівки);

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, модифіковані гальмівні системи, модифікована система акселератора, пристосування педалі і обмежувач ходу педалі і ін.);

коди для позначення обмежень (керування транспортним засобом тільки в денні години, керування транспортним засобом без пасажирів, тільки для їзди з певною швидкістю і ін.).

Тобто громадянин, який здає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесенням в документ відповідним кодом і права можна буде використовувати тільки для їзди в такому типі авто.

Результати теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху будуть дійсні протягом двох років.

Крім того, якщо водієві відкривають одночасно дві категорії, іспити йому потрібно буде здавати тільки по одній з них — найвищої.

Нагадаємо, нагадаємо, раніше МВС змінило правила видачі номерних знаків транспортних засобів, а Головний сервісний центр (ДСЦ) МВС запустив в дію нові онлайн-сервіси, які допоможуть автомобілістам зорієнтуватися з розміром оплат при реєстраційних процедурах.

Фото МВС України

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