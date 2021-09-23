26.53 / 26.73 30.99 / 31.40
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У водійському посвідченні зашифрують інформацію про його власника: що вигадали в Кабміні

22:46 23 вересня 2021
Водійське посвідчення

Кабінет Міністрів хоче змінити умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалив процедуру складання іспитів і підвищення кваліфікації водіїв. Текст проекту постанови оприлюднений на Урядовому порталі.

Так, водійські посвідчення доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:

  • медичні особливості водія (наявність засобів корекції і / або захисту зору, слухового апарату / засоби для спілкування, протезів кінцівок / ортезів на кінцівки);
  • пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, модифіковані гальмівні системи, модифікована система акселератора, пристосування педалі і обмежувач ходу педалі і ін.);
  • коди для позначення обмежень (керування транспортним засобом тільки в денні години, керування транспортним засобом без пасажирів, тільки для їзди з певною швидкістю і ін.).

Тобто громадянин, який здає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесенням в документ відповідним кодом і права можна буде використовувати тільки для їзди в такому типі авто.

Результати теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху будуть дійсні протягом двох років.

Крім того, якщо водієві відкривають одночасно дві категорії, іспити йому потрібно буде здавати тільки по одній з них — найвищої.

Нагадаємо, нагадаємо, раніше МВС змінило правила видачі номерних знаків транспортних засобів, а Головний сервісний центр (ДСЦ) МВС запустив в дію нові онлайн-сервіси, які допоможуть автомобілістам зорієнтуватися з розміром оплат при реєстраційних процедурах.

Фото МВС України

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

Пиріг

Поживна та зігріваюча їжа для холодної осені: Валентина Хамайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою

сасанчин

«9 місяців пекла»: переможець «Голосу країни» Сасанчин поскаржився на капризи нареченої

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.