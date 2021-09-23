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Україна

«Не будемо уподібнюватися нелюди»: Гармаш розповів про не відбувся обмін останками загиблих на Донбасі

22:23 23 вересня 2021
Передача тел, 2018

Бойовики ОРДЛО відмовилися передати Україні останки нашого військового, хоча їм передали останки бойовика. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Імені загиблого на Донбасі бійця він не назвав, щоб не травмувати його рідних.

«Як ініціативи доброї волі … українська сторона передала протилежному боці останки особи, яка загинула в ході конфлікту: Мялкіна Анатолія Володимировича», — написав він.

Мялкін загинув під Слов'янськом у 2014 році.

Запит на передачу його тіла бойовики направили через ТКГ, мотивувавши це онкологічним захворюванням матері.

«Був вибір: вчинити, як вони, і теж зупинити передачу рештків, або дати матері поховати сина і піти зі спокійною душею. Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують в заручниках на окупованій території не тільки живих, але і мертвих», — підкреслив член української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, в кінці серпня президенту CША передали списки українських військових, які потрапили в полон і зникли без вісти під час російсько-українського збройного конфлікту, починаючи з 2014 року.

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