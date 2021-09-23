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Суд виніс вирок киянину, мав намір влаштувати державний переворот за допомогою батальйону «Айдар»

21:28 23 вересня 2021
Суд виніс вирок киянину, мав намір влаштувати державний переворот за допомогою батальйону «Айдар»

Шевченківський районний суд Києва, який раніше виніс вердикт у справі підозрюваних в рекеті членів харківського «Нацкорпусу»,
засудив до 6 років в'язниці такого собі Павла Заярнюка (відомий в кримінальних колах як «Паша Чечен»), якому інкримінували підготовку державного перевороту. Про це РБК-Україна повідомив з посиланням на вердикт суду.

За версією слідства, ідею захоплення влади Заярнюк виношував разом з другом — колишнім директором ДП «Укрспирт» Михайлом Лабутіним на початку 2017 року.

Ключовою складовою плану були бійці добровольчого батальйону «Айдар», чия протестна акція у Ради мала перерости в заворушення, в ході яких військові захопили б парламент і змусили б депутатів проголосувати за необхідні рішення. Потім планувалося захопити Кабмін і Адміністрацію президента.

Лабутін після перевороту планував зайняти пост прем'єр-міністра або президента.

У переговорах з командирами військових частин з метою схилити їх на свій бік Заярнюку допомагав колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони Георгій Абдиллаєв. Зокрема, вони спілкувалися з заступником Командувача ВДВ по логістиці Павлом Щербанем і екс-першим заступником командувача Сил спеціальних операцій Сергієм Кривоносом.

Однак Абдиллаев і Щербань повідомили про злочинні плани в СБУ і допомогли співробітникам департаменту контррозвідки записати переговори з Заярнюком. Його затримання відбулося 14 липня 2017 року. Лабутін же зник за кордоном і зараз знаходиться в Румунії.

На суді Заярнюк свою провину не визнав, назвавши все, що відбувається, провокацією СБУ. Суд же визнав його винним і засудив до 6 років в'язниці, але з огляду на «закон Савченко», засуджений Заярнюк вже відбув весь термін покарання.

Нагадаємо, в серпні колишній боєць «Айдара» погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, проте після затримання розкаявся в скоєному.

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