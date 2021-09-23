Чи не протрималися і дня: Дніпропетровська область перейшла з «жовтої» у «помаранчеву» карантинну зону

Дніпропетровська область за один день перейшла з «жовтої» в «помаранчеву» зону карантину. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні регіональної Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба обласної ради, чиновники констатували, що найбільша кількість нових хворих нині фіксується в самому Дніпрі, а також у Кривому Розі та Кам'янському.

«Протягом останньої доби маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових хворих — в Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Також на Дніпропетровщині фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, зараз же він становить 63,5%», — заявив глава облради Микола Лукашук.

Проте додаткових обмежень для жителів регіону влади поки вирішили не вводити.

А тим часом в Міністерстві охорони здоров'я представили оновлені дані по захворюваності, відповідно до яких критеріям «помаранчевої» зони в Україні відповідають уже 8 регіонів і навіть Київ.

Нагадаємо, з 23 вересня в Дніпропетровській області на дистанційне навчання перейшли понад 25% шкіл, крім того, в «онлайн» пішли два ВНЗ — Дніпровський національний університет та Університет імені Альфреда Нобеля.

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