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Київським школярам будуть платити по тисячі гривень: хто може претендувати на винагороду

20:21 23 вересня 2021
Київським школярам будуть платити по тисячі гривень: хто може претендувати на винагороду

Депутати Київської міської ради визначили претендентів на отримання персональної міської стипендії для обдарованих дітей у розмірі 1 тисяча гривень. За таке рішення проголосували 86 депутатів, повідомляє міський інтернет-портал.

Ці гроші виплачуватимуться щомісяця дітям, які мають високі досягнення в навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних турнірів тощо.

«Наші діти — наше майбутнє, тому ми й далі сприятимемо розвитку освітньої галузі та всіляко підтримуватимемо талановиту молодь міста», — прокоментував рішення депутатів заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський.

Довідково: стипендії Київської міської ради щороку традиційно призначають із 2012 року. Раніше вона становила 300 гривень, проте з часом її розмір зріс до 1000 гривень.

Нагадаємо, у вересні в Кабінеті міністрів анонсували підвищення в 1,5−2,5 рази стипендій студентам. Переглянути виплати було вирішено, оскільки останній раз стипендії підвищувалися в листопаді 2017 року.

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