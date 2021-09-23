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В Україні для «злодіїв в законі» створять спеціальні в'язниці

20:07 23 вересня 2021
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У 2022 році в Україні можуть створити спеціальні в'язниці для кримінальних «авторитетів» — так званих «злодіїв в законі», боротьбу з якими веде також РНБО. Про це повідомляє телеканал «Дом».

«Дійсно, вони небезпечні як на волі для нас усіх, так і в місці несвободи стають небезпечними суб'єктами. У них все одно є вплив. У злочинній ієрархії вони займають високе положення, тому хтось вважає, що служить їм, виконуючи їх накази. це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, або впливати на інших людей, які відбувають там покарання», — сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, у в'язниці будуть створені спеціальні умови. Зокрема, апаратура буде глушити мобільний зв'язок.

«Наша робота полягає в тому, щоб створити умови, при яких там не буде для них життя з ось цими злодійськими „повноваженнями“, скажімо так, а все-таки це буде відбування покарання в місці позбавлення волі», — підкреслила Висоцька.

Вона заявила, що планується відкрити мінімум дві в'язниці зі спеціальним статусом, і перші в'язні повинні бути прийняті вже в 2022 році.

Нагадаємо, в Запоріжжі заарештували «злодія в законі» на прізвисько Принц.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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