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Україна

Україна в «жовтій» зоні: як працюватимуть дитсадки

19:41 23 вересня 2021
Дитсадок

З четверга, 23 вересня, Україна перейшла в «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 — це внесло зміни в роботу дитсадків, повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Умова про необхідність вакцинації 80% персоналу навчального закладу не поширюється на дитячі садки. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм навіть без вакцинації.

Причому таке правило стосується не тільки «жовтої», а й «червоної» зони. На дистанційне навчання не будуть переводити й учнів 1−4 класів шкіл — для них діють ті ж умови, що і для дитячих садків.

Раніше повідомлялося, що зі входженням України в «жовту» зону карантину змінилися умови роботи шкіл і вузів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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