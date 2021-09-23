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Обмеження «жовтої» зони: киянам нагадали про необхідність носити з собою документи

18:20 23 вересня 2021
Паспорт

Київ посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів «жовтої» зони — тепер городянам забороняється перебувати на вулицях без документів. Про це повідомляє КМДА.

«Як міська влада ми забезпечуємо посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів у столиці. Але маємо діяти і на упередження розповсюдження хвороби, аби уникнути локдауну та забезпечити функціонування міста у звичайному режимі. Для цього, зокрема, активізуємо процес вакцинації. Постійні пункти щеплень будуть розміщені у закладах освіти, а також будуть організовані виїзні мобільні вакцинальні сесії», — заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Заборонено: перебувати в громадських місцях транспорті — без одягнених захисних масок; на вулицях — без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Дотримання протиепідемічних заходів буде ретельно контролюватися.

Нагадаємо міністр охорони здоров'я сказав, коли в Україні можуть скасувати карантин.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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