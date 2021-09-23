Глава МОЗ розповів, коли українці зможуть нарешті зняти маски

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що навесні карантин можуть припинити, якщо до кінця року більшість українців, для деяких з яких вводиться обов'язкова вакцинація, зроблять щеплення проти коронавируса. Про це повідомляє «Укрінформ».

Ляшко привів в приклад Великобританію та Данію, де після 6-місячної кампанії по вакцинації тепер немає карантину.

«У нас вакцини сьогодні більше 10 мільйонів доз, 17 мільйонів як мінімум законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємо до нового року — на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень» , — заявив міністр.



Він зазначив, що з'являються нові ефективні препарати проти коронавируса.

«В Україну вже приїхали певні інноваційні препарати, які діють прямо на вірус. Раніше такого не було. У нас є підписані два попередніх контракти з двома виробниками, завершується третя клінічна стадія (іспитів.- Ред.) противірусних препаратів проти COVID-19. З'явиться лікування специфічне — тоді, я думаю, про проблему COVID-19 ми забудемо і будемо згадувати в певних сюжетах або фільмах», — додав Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я рекомендує в окремих випадку вакцинувати від COVID-19 навіть дітей.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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