«Кожен українець знає, хто ці люди»: Зеленський відреагував на прийняття антиолігархічного закону

Президент України Володимир Зеленський вітав прийняття «закону про олігархів», який, на його думку, допоможе ліквідувати т.зв. «олігархічну гілка влади». У соцмережі Зеленський висловив упевненість в тому, що кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами, як вони купували політичний вплив і як використовували політиків заради своїх інтересів.

«Завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою», — анонсував глава держави, додавши, що на депутатів монобільшості було «багато тиску …, дуже багато інтриг і навіть шантажу».

Ухвалення закону президент вважає «правильним сигналом» і впевнений, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

«Законодавча, виконавча і судова (гілки влади. — Авт.) — так. А для олігархів шлях один — стати чистим бізнесом «, — написав президент України.

А секретар РНБО Олексій Данилов визнав день прийняття закону «найважливішим днем у історії України».

«Україна раз і назавжди повинна позбутися кланово-олігархічної системи. Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або буде залишатися ситуація, коли десяток людей концентрують в своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей та рівного доступу», — вказав він в своєму Facebook .

Нагадаємо, що політолог Сергій Таран вважає, що прийнятий закон наближає Україну до диктатури .

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