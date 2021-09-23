Суд переглянув справу ватажка антімайдановськіх «тітушек» Крисіна: що вирішили

Дарницький районний суд Києва засудив скандального «антимайданівця» Юрія Крисіна до восьми років ув'язнення, хоча раніше його засудили до п'ятирічного позбавлення волі за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Ватажка тітушек звинувачують у викраденні та тортурах активіста Революції гідності Владислава Іваненка під час Революції гідності в 2014 році. Про вирок повідомила в своєму Facebook прокурор Офісу генпрокурора Юлія Малашіч.

Юрій Крисін — координатор тітушек, які нападали на активістів Революції гідності. Його звинувачують в нападі на журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до чотирьох років ув'язнення з дворічним випробувальним терміном.

Потім Генеральна прокуратура оскаржила вирок суду, і Апеляційний суд Києва засудив Крисіна до п'яти років позбавлення волі за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

Нагадаємо, суд заарештував колишнього співробітника Головного управління МВС, якого підозрює у вбивстві учасників Революції гідності.

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