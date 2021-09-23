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Суд переглянув справу ватажка антімайдановськіх «тітушек» Крисіна: що вирішили

16:58 23 вересня 2021
Юрій Крисін

Дарницький районний суд Києва засудив скандального «антимайданівця» Юрія Крисіна до восьми років ув'язнення, хоча раніше його засудили до п'ятирічного позбавлення волі за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Ватажка тітушек звинувачують у викраденні та тортурах активіста Революції гідності Владислава Іваненка під час Революції гідності в 2014 році. Про вирок повідомила в своєму Facebook прокурор Офісу генпрокурора Юлія Малашіч.

Юрій Крисін — координатор тітушек, які нападали на активістів Революції гідності. Його звинувачують в нападі на журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до чотирьох років ув'язнення з дворічним випробувальним терміном.

Потім Генеральна прокуратура оскаржила вирок суду, і Апеляційний суд Києва засудив Крисіна до п'яти років позбавлення волі за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

Нагадаємо, суд заарештував колишнього співробітника Головного управління МВС, якого підозрює у вбивстві учасників Революції гідності.

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