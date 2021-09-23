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«Укрзалізниця» скасувала потяг Київ — Харків і призначила новий до Львова

16:31 23 вересня 2021
«Укрзалізниця» скасувала потяг Київ&nbsp;— Харків і призначила новий до Львова

«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад швидкісних поїздів до Харкова, що пов'язано з проведенням планових колійних робіт.

Зокрема, за даними прес-служби оператора, на ділянці Полтава — Гребінка буде тимчасово скасовано курсування поїзда № 724 / 723 Київ — Харків — Київ, який не буде рухатися на даній ділянці з Києва до Харкова 27−30 вересня, а також 1, 4 і 5 жовтня.

Замість цього буде призначено поїзд № 720 / 719 Київ-Харків-Київ, який відправлятиметься з Києва 27−30 вересня і 1 і 4 жовтня, а з Харкова 28−30 вересня, 1, 2 і 5 жовтня відповідно.

Крім того, на 25−26 вересня призначений додатковий рейс Інтерсіті + № 743 / 744 Дарниця — Львів — Дарниця.

Нагадаємо, у вересні «Укрзалізниці» довелося кілька разів змінювати маршрути поїздів на Донбасі через обстріл бойовиків.

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