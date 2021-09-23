Зіркові артисти, спортсмени та гумористи: в український телеефір повертається гра «Що? Де? Коли?»
На початку жовтня в ефірі знову почне виходити українська версія популярної гри «Що? Де? Коли?» (канал «Україна»). Це буде відбіркова серія ігор 10-го сезону інтелектуального телеклубу. За правилами, у грі беруть участь команди з шести чоловік, які відповідають на запитання глядачів. Правильна відповідь, яку знавці мають знайти протягом хвилини, приносить їм бал. У разі невірної відповіді очко йде команді телеглядачів.
У крісла знавців в ювілейному сезоні традиційно сядуть як досвідчені гравці, так і новачки, серед яких артисти, спортсмени, гумористи та ведучі.
У відбірковій серії ігор 10-го сезону «Ліги зірок» візьмуть участь п'ять команд: Анатолія Анатоліча, Арсена Малиновського, Олександра Резнікова, Олександра Крикуна та Олена Кравець. Ювілейний сезон завершиться суперфіналом, в якому візьме участь збірна знавців, до складу якої увійдуть найкращі гравці клубу з кожної команди.
— Для мене основним викликом став перехід від польового гравця в капітани — я повинен був включити в собі людину, яка буде чути всіх за столом, тому на сентименти навіть не вистачило часу. Але, сідаючи цього разу за стіл, я розумів, що відчуває капітан, коли пишається своєю командою, тому я просто насолоджувався, — сказав капітан Олексій Резніков.
Серед тих, хто зійдеться в інтелектуальному поєдинку, — шоу-мени Володимир Остапчук та Сергій Притула, артисти Володимир Дантес і Анна Завальська, ведучі Григорій Герман, Олег Панюта, Леся Никитюк та Анатолій Анатоліч. Ведучим програми залишається Олександр Андросов.
- Перша гра після великої перерви — це складно і дуже хвилююче. Ми нудьгували. Новачки прекрасно вписалися і вийшла гарна команда, — сказав капітан команди ведучих каналу «Україна» Анатолій Анатоліч, який вже зіграв 13 ігор в елітарному клубі інтелектуалів.
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