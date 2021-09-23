Україна увійшла в «жовту» зону карантину: як працюють вузи і школи в областях

В Україні, всю територію якої віднесли до «жовтої» карантинної зони, перевели на дистанційне навчання більше половини учнів шкіл, а також студентів ряду великих вузів.

Виняток становить хіба що Київ, де за офіційними даними, вакциновано більше 80% педагогів (в трьох районах столиці цей відсоток перевищує 85%). Проте Київський національний лінгвістичний університет йде на дистанційне навчання, а в Київській області на такий формат навчання переведена половина навчальних закладів, в т. ч. 52% дитячих садків, 43% шкіл та 24% закладів професійно-технічної освіти, пише Апостроф .

Навпаки, на Львівщині, де рівень захворюваності продовжує зростати, з 1100 шкіл з 23 вересня повинні працювати тільки 10%. Разом з тим влада Львова дозволила школам продовжувати навчальний процес під зобов'язання педагогів здавати ПЛР-тест.

Низький рівень вакцинації педагогів спостерігається і в сусідній Івано-Франківській області, де понад 80% педагогів вакцинувалися лише в 123 освітніх закладах з 1066.

А в Закарпатській області з 604 шкіл зможуть працювати в звичному режимі 183.

У Дніпропетровській області на дистанційне навчання переходять більш 25% шкіл, крім того, в «онлайн» пішли два ВНЗ — Дніпровський національний університет та Університет імені Альфреда Нобеля.

У Запорізькій області готові продовжувати працювати в звичайному режимі 56 з 120 шкіл, адже тільки в 15 школах регіону рівень вакцинації педагогів перевищує 70%.

У Полтаві тільки два вузи мають необхідний відсоток вакцинованих педагогів — Полтавський університет економіки і торгівлі і Полтавський державний медичний університет, наближаються до 80% -ному нормативу «Полтавська політехніка» та аграрний університет.

У Рівненській області поки вакцинувалися 51% педагогів і тому працювати «офлайн» можуть тільки 187 навчальних закладів.

На Херсонщині жоден з вищих навчальних закладів не може продовжити освітній процес, оскільки не досягнуто необхідний рівень вакцинації працівників, проте 53,5% шкіл і 33,5% дошкільних установ все-таки будуть здійснювати очне навчання.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ініціює внесення змін до законодавства з метою встановлення обов'язковості вакцинації педагогів і співробітників органів влади.

Фото 056.ua/

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