Верховна Рада прийняла закон «про олігархів»: всі подробиці

Український парламент прийняв законопроект № 5599 президента Володимира Зеленського про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Про це повідомляє телеканал «Рада».

Документ підтримали 279 депутатів. З них 229 голосів дала «Слуга народу», «За майбутнє» — 18, група «Довіра» — 15. «Голос» — 11. Жодного голосу не дали фракції ЄС, «Батьківщина» та ОПЗЖ.

Закон передбачає створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів по трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, контроль або володіння монополією, значний вплив на ЗМІ, наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень. Визначати олігархів буде РНБО, який очолює президент Володимир Зеленський.

Олігархи будуть подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками, їм забороняється брати участь у великій приватизації та фінансувати партії. Крім того, олігархи та держслужбовці повинні будуть звітувати про контакти між собою.

«Представники олігархів цього закону не боялися, але шантажували Зеленського, що голоси не дадуть, якщо він не виконає їхніх умов. Умови полягали в тому, що наступний проєкт 5600, який підвищував податки в тому числі для олігархічних бізнесів не буде прийнято. Зеленський пішов на змову з олігархами, 5600 зняли. У результаті фракції Коломойського, Веревського, більшість людей Ахметова і частина фракції „Голос“ погодилися не лише підтримати Зеленського, а й обмежити права депутатів обговорити поправки, які робили закон Зеленського справді антиолігархічним», — прокоментував нардеп з фракції ЄС Микола Княжицький.

Варто відзначити, що голосуванню передували блокування трибуни та сутички в сесійній залі між різними групами нардепів.

Нагадаємо, в Україні РНБО запустив систему моніторингу олігархів.

Фото: скріншот

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