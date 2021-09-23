Високий сезон: «Нова пошта» додатково набирає 2500 співробітників по всій Україні

«Нова пошта» готується до високого сезону та додатково набирає 2 500 співробітників на посади операторів відділень, кур’єрів та вантажників на сортувальні термінали. Компанія пропонує всім новим співробітникам довгострокову співпрацю. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Це не сезонна робота, усі співробітники будуть оформлені в штат і залишаються працювати з нами на постійній основі. Кожен працівник „Нової пошти“ має офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та безкоштовне медичне страхування. Для співробітників сортувальних терміналів у нас передбачений трансфер, безкоштовні обіди та проживання», — говорить HRD «Нової пошти» Ніна Масюк.

За її словами, вакансії відкриті у містах-мільйонниках, обласних та районних центрах по всій Україні.

Більше дізнатися про вакансії в «Новій пошті» можна за посиланням https://novaposhta.ua/all_jobs або за телефоном: 067 000 00 25

Для «Нової пошти» високий сезон починається вже у жовтні й триває до Нового року. Саме на цей період припадає велика кількість покупок в українських інтернет-магазинах та з-за кордону. За нашими даними, обсяги доставлення зростають на 30−50% у порівнянні з літніми місяцями. Адже це час акційних пропозицій Чорної п’ятниці, закупівлі подарунків для близьких та рідних до новорічно-різдвяних свят тощо.

Довідка Група «Нова пошта» надає клієнтам — як бізнесу, так і приватним особам — повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема «Нова пошта», «Нова пошта Молдова», «Новапей» та «Нова пошта Глобал». «Нова пошта» — лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту — до відділення, почтомату, за адресою — і дозволяє тисячам підприємців створювати й розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує понад 8 700 відділень по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2020 рік перевищила 327 млн. «Новапей» — небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима. «Нова пошта Глобал» розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Група «Нова пошта» працює з дотриманням всіх норм українського законодавства. За 2020 рік група перерахувала до бюджету країни 5 млрд грн податків і зборів.

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