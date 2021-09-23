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Україна

Колишній глава поліції Києва Крищенко став заступником Кличко

13:11 23 вересня 2021
Крищенко

Колишній глава поліції Києва Андрій Крищенко, який в серпні пішов з правоохоронних органів, став заступником голови КМДА. Мер Києва Віталій Кличко запропонував Київраді проголосувати за нового заступника, і депутати підтримали ініціативу.

Нова посада Крищенка буде називатися «заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень». Колишньому головному поліцейському Києва доручать налагодити взаємодію з правоохоронними органами, а також вирішити питання муніципальної безпеки, цивільної та територіальної оборони, надзвичайних ситуацій.

Андрію Крищенку 48 років. Понад п'ять років (з 2015 р.) він очолював столичну поліцію. У серпні 2021 року Крищенко спочатку не з'явився на координаційній нараді правоохоронців, а потім повідомив, що подав рапорт про відставку.

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