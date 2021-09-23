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Коронавірус в Україні: найбільше нових заражень в Харківській і Львівській областях

11:23 23 вересня 2021
коронавірус

23 вересня Україна перейшла в «жовту» карантинну зону через погіршення ситуації з коронавірусом. У МОЗ підтвердили: поки переламати ситуацію не виходить — за останню добу у 7866 людей підтвердили коронавірус, в тому числі у 667 дітей.

Найгірша ситуація в Харківській області — там за останню добу підтвердилися 839 нових заражень. Також високе число хворих у Львівській (685), Донецькій (520), Дніпропетровській (456) областях та в Києві (467).

Більш ніж двом тисячам осіб — тобто кожному четвертому хворому за останню добу — знадобилася госпіталізація, ще 123 померли.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я говорили, що «червона» карантинна зона і локдаун більше загрожують західним областям, але за тиждень ситуація сильно змінилася.

фото https://ua.depositphotos.com/

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