Вибірковий підхід, замах на Шефіра, право вето: про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в США виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН. Зеленський пообіцяв слухачам незвичайну, але корисну промову, розповів про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра, а також розкритикував політику ООН, закликаючи прокидатися і оновлюватися.

Виступати Зеленському довелося в напівпорожньому залі.

Виступ Зеленського в ООН

В першу чергу Зеленський розповів, що пережив безсонну ніч через замах на соратника. На відміну від самого Шефіра в мотивах тих, хто вчинив замах, президент не сумнівається. «Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ», — заявив він.

Після опису нічних подій, голова держави плавно перейшов до пандемії коронавірусу і натякнув, що вакцини в світі розподіляються несправедливо. «Як в рекламі, є зірочки і напис дрібним шрифтом: Всі ми люди, всі ми — в одному човні, але рятувальні шлюпки спочатку отримають пасажири 1-го класу»… Хто б міг уявити, що коли-небудь знаряддям для дискримінації стануть саме ліки… Невже колись ми так само будемо ділити між собою хліб і воду?!" - дивувався Зеленський.

Повернувшись від глобальних перипетій до українських, Зеленський нагадав про війну на Донбасі: «Уже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності».

Зеленський закликає ООН оновлюватися і не ігнорувати майданчики для переговорів, наприклад, «Кримську платформу». В першу чергу президент пропонує ООН обговорити роздачу Росією сотень тисяч паспортів на окупованих територіях і примус власників таких документів до участі у виборах до російського парламенту. Голова держави навіть перейшов на російську мову, щоб процитувати Путіна і одночасно показати, як офіційні заяви Кремля відрізняються від його реальної політики.

Президенту не подобається, що право вето в ООН перетворилося в інструмент шантажу. Не до душі голові держави і вибірковий підхід ООН до вирішення глобальних проблем: «Світ не встигає розгрібати все, що на нього звалилося… Щоразу ми ніби вибираємо собі „глобальне лихо року“. Про яке через рік мало хто згадає, тому що буде нове».

«Сьогодні ООН — як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, слабким, непотрібним старим, життя якого пройшла даремно», — заявив Зеленський і закликав знову наповнити сенсом політику Організації.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв після виступу на Генасамблеї ООН відразу ж повернутися в Україну.

Фото president.gov.ua

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