У Миколаївській ОДА звернулися до Кабміну з приводу зростання онкологічних захворювань. Винен МГЗ? — ЗМІ

Миколаївська обласна державна адміністрація в особі її глави Віталія Кіма звернулася до Кабінету Міністрів з приводу збільшення кількості онкохворих в Вітовському районі області. Про це повідомляє місцеве ЗМІ.

Так, у зверненні глави ОДА Віталія Кіма сказано, що у жителів збільшилася кількість онкологічних захворювань в п'ять разів. Зокрема, Кім попросив Кабмін дати доручення відповідним органам провести перевірку, наскільки дійсно шкідливі відходи червоного шламу, які залишаються від виробництва бокситів Миколаївським глиноземним заводом (МГЗ).

«За даними управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації захворюваність населення Вітовського району Миколаївської області на злоякісні новоутворення за період 2015−2020 роки збільшилася на 0,7%, при тому, що в області за цей період зменшилася на 5,1%. Смертність населення через онкологічних захворювань протягом зазначеного періоду у Вітовському районі збільшилася на 14,8%, а в області — зменшилася на 21,8%. Це може свідчити про несприятливі умови проживання населення в районі розміщення ТОВ «МГЗ», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Миколаївський апеляційний суд у вівторок, 21 вересня, розглядав матеріали за скаргами на рішення суду про стягнення з «Миколаївського глиноземного заводу» 9,2 мільярда гривень компенсації.

26 травня Заводський райсуд Миколаєва задовольнив позов активістів громадської організації «Стоп Шлам» проти Миколаївського глиноземного заводу і постановив виплатити 9,2 мільярда гривень в якості моральної компенсації. На МГЗ тоді заявили, що будуть знову подавати апеляцію. У свою чергу громадська організація «Стоп Шлам» також подала зустрічну апеляцію.

21 вересня біля будівлі суду пройшли мітинги працівників МГЗ і прихильників організації «Стоп Шлам». Обидві сторони, розділені співробітниками поліції, намагалися перекричати один одного своїми гаслами.

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