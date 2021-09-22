День Петра і Павла: традиції, прикмети і що категорично заборонено робити 23 вересня

23 вересня Православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. У народі цей день називають «Осінні Петро і Павло» і відзначають «іменини горобини» — дерева, що захищає від нечистої сили.

У цей день було прийнято зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Також з ягід готували спеціальні лікувальні настої, що володіють протизапальними властивостями.

А ще по горобині можна передбачити погоду восени і взимку — велика кількість ягід віщує сиру осінь і сувору зиму.

Заборони дня

Не сваріться і не конфліктуйте, особливо з родичами.

Не починайте нові справи.

Не займайтеся важкою фізичною працею.

Не відмовляйте в допомозі тим людям, які її потребують.

Не їжте шкідливу їжу.

Не сумуйте і женіть з голови негативні думки — вони заважають удачі.

Прикмети

Якщо непоганий урожай горобини, очікуйте морозну зиму, а неврожай віщує суху осінь.

Покладіть гілочки горобини на стіл — це принесе щастя в ваш дім.

Прислухайтеся до своєї інтуїції: вона 23 вересня загострюється.

Люди, які рушають в дорогу в цей день, можуть бути спокійними — з ними нічого не трапиться.

Нагадаємо, 22 вересня Церква відзначає День Іоакима і Анни, батьків Пресвятої Богородиці .

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