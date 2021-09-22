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Україна

Україна перейшла в «жовту» зону карантину: які обмеження вступили в силу

0:01 23 вересня 2021
Дезінфекція

У четвер, 23 вересня, в Україні вступили в силу обмеження, які передбачені для «жовтої» зони карантину, повідомляє Урядовий портал.

У «жовтій» зоні заборонені:

  • масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метра площі будівлі або території;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 людина на 10 кв. м площі;
  • заповненість кінозалів і залів інших установ культури більш ніж на 50%;
  • робота навчальних закладів, крім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий або зелений COVID-сертифікат.

Школи

У «жовтій» зоні будуть закривати школи, якщо більше 80% учителів не вакциновані хоча б однієї дозою. Ця умова не поширюється на дитячі садки, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1−4 класи шкіл. Вони продовжать працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм.

Транспорт

Громадський транспорт продовжить працювати, і від пасажирів не будуть вимагати сертифікати про щеплення, але залишається в силі вимога носити маски.

ТРЦ та заклади ресторанного господарства

Обмеження «жовтої» зони не будуть застосовуватися, якщо не менше 80% відвідувачів та персоналу установ будуть вакциновані хоча б першою дозою, і це підтверджується сертифікатом. За власником закладу залишається остаточне рішення про надання послуги тільки вакцинованим або рішення дотримуватися всіх карантинних обмежень та обслуговувати також невакцинованих відвідувачів.

COVID-сертифікати про вакцинацію можна отримати в паперовому вигляді у сімейного лікаря або згенерувати в додатку «Дія» — «ФАКТИ» призводять покрокову інструкцію.

Нагадаємо, в Україні вирішили зробити обов'язковою вакцинацію від COVID-19 для педагогів та працівників органів влади.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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