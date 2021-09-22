Замах на Шефіра: Зеленський озвучив свою версію нападу

Президент Володимир Зеленський не виключає, що замах на його помічника Сергія Шефіра може бути пов'язаний з розпочатими і запланованими змінами в державі.

В інтерв'ю телеканалу «Дім» він сказав, що до нападу можуть бути причетні «фінансові групи», які раніше контролювали ситуацію в Україні.

«Якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні з рук це йде. Тому, я вважаю це однією з ймовірних версій події», — сказав Зеленський, вказавши, що подібних інцидентів в Україні не було з 2014 року.

«З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни … і навіть на те, що ще не вдалося. Тобто напрямок — був вибраний правильно», — висловив глава держави думку.

Нагадаємо, колишній в. о. міністра внутрішніх справ генерал Михайло Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» назвав замах «незвичайним». За його словами, у нього створюється враження, що ця ситуація була створена штучно.

Фото Офісу президента

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