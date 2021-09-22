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Лещенко більше не входить до наглядової ради «Укрзалізниці»

17:57 22 вересня 2021
Лещенко більше не входить до наглядової ради «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати контракт з Сергієм Лещенком у якості члена наглядової ради «Укрзалізниці». Як повідомив у мережі народний депутат Олексій Гончаренко, посади в наглядовій раді позбудуться також Шевкі Аджунер, Андреас Матьє та Олег Журавльов.

У документі, який оприлюднено «Укрзалізницею», наголошується, що компанія не має відомостей про рішення акціонера про продовження повноважень Аджунера або ж про його обрання його на новий термін.

«Відповідно, його повноваження як члена наглядової ради припинені», — йдеться в документі.

Таким чином, наразі у наглядовій раді залишається лише Адомас Азуолас Аудіцкас, контракт з яким закінчиться влітку 2022 року.

Нагадаємо, що у квітні позбувся посади у наглядовій раді «Укроборонпрому» ще один колишній народний депутат — Мустафа Найєм. Тоді ж сам Сергій Лещенко опинився в епіцентрі скандалу довкола виступу своєї дружини Анастасії Тапольської — в нічному клубі Москви.

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