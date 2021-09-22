Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський озвучив три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра. По-перше, замах могли скоїти з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні. По-друге, злочин міг бути пов'язаний з державною діяльністю чиновника. Міністр також не виключає, що замах могли вчинити за допомогою представників іноземних спецслужб.

Однак багато хто з експертів звернув увагу на цілу низку дивних речей у цій справі. Зокрема, колишній в. о. міністра внутрішніх справ генерал Михайло Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» назвав це замах «незвичайним».

— Замах на Шефіра? Він якийсь незвичайний, — каже Михайло Корнієнко. — Ось уявіть собі: машина йде на швидкості. По ній стріляють з лісопосадки. Що це за абсурд? Так замах не організовують. Таке враження, що ця ситуація створена штучно.

— Ким?

— Гадки не маю! Зараз багато хто говорить, що замахом на Сергія Шефіра хотіли чинити тиск на президента. Не вірю. Якби вони хотіли чинити тиск на Зеленського, то вони вибрали б об'єктом того, хто йому дійсно близький: діти, дружина, батьки.

— Але ж і Сергія Шефіра президент Зеленський неодноразово називав своїм другом…

— Так, він його друг. Але все-таки не настільки близький, як родичі.

— Через що могли влаштувати замах на першого помічника президента?

— Я думаю, що сам Шефір знає, за що на нього вчинили замах. Можливо, причиною могла стати його економічна діяльність, підприємницька, фінансова, якісь тендери. Але із Зеленським це точно жодним чином не пов'язано.

— А могло бути так, що обстріл машини Шефіра не був замахом, а просто хтось у лісі бавився, стріляв по пляшках, і кулі випадково влучили в автомобіль?

— Автоматними чергами? Навряд чи. Все-таки це замах. Але я ще раз повторюся: замах був дуже дивним. З одного боку, можна зробити висновок, що стріляв професіонал: сліди від куль на кузові автомобіля розташовані досить купчасто. Але, з іншого боку, мені здається, що професіонал повинен був би спочатку стріляти по колесах, адже машина йшла на швидкості. А потім би вже обстрілював автомобіль.

— Розкриють цей злочин, як думаєте?

— Мені здається, що на розкриття замаху на Шефіра кинуть великі сили, але його так і не розкриють.

У цій справі дуже багато дивного. Звідки виїхала машина? З садиби, де живе Шефір. Звідти він повинен був виїхати на трасу. Навіщо кілеру стріляти на трасі? Це треба бути повним ідіотом! Там же багато інших машин, у які могла влучити випадкова куля. Могли бути жертви серед невинних людей. Коли хочуть вбити людину… Це легше було зробити в той момент, коли Шефір виходив з дому.

І ще мені незрозуміло, чому поліція відразу ж не організувала пошуки автомобіля, на якому приїхав кілер? Всі сили були кинуті на огляд обстріляного автомобіля. Але це робота для одного експерта. А іншим треба було лазити по тих кущах, звідки стріляли. Ми свого часу так не працювали. Ну, хлопці, залиште одну людину біля автомобіля, а всі інші повинні бути на місці, де ховався кілер, шукайте там гільзи. Шукайте інші речові докази: він міг курити й залишити недопалок, справляти природну потребу. Адже кілер чи кілери провели у засідці певний час.

Крім того, мені не сподобалися всі ці пресконференції по гарячих слідах. Не можна так робити. Існує таємниця слідства. Адже зараз вище керівництво поліції озвучить будь-яку деталь, а потім виявиться, що це не так. Як потім будуть викручуватися?

Раніше «ФАКТИ» приводили слова Сергія Шефіра, які він сказав на брифінгу. «Вдарили постріли, поранили водія. Водій молодець: поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно», — розповідав Шефір журналістам.

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