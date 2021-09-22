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Субсидії на «комуналку»: як розраховують і на який термін призначають

17:22 22 вересня 2021
Субсидія

З початком опалювального сезону багато українців оформляють субсидії на комунальні послуги. Детальніше про цей вид допомоги дає роз'яснення Мінсоцполітики.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Розрахунок субсидії на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії робиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.

Одержувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:

  • складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;
  • переліку отримуваних послуг;
  • виконавця послуг.

А також про покупки або інші фінансові операції на суму понад 50 тисяч грн.

У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття.

Інформацію про призначення субсидій можна дізнатися онлайн в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій: https://subsidii.ioc.gov.ua.

Нагадаємо, стало відомо, кому з претендентів на субсидію відмовлять в цій виплаті.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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