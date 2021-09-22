Верховна Рада України визнала вибори в Держдуму Росії незаконними

Верховна Рада України ухвалила заяву щодо нелегітимності виборів депутатів Державної думи Російської Федерації 2021 року, які відбулися 17−19 вересня. Відповідну постанову парламенту підтримали 322 народних депутатів.

Зокрема, у Заяві Верховна Рада України визнає вибори незаконними, а Державну думу Російської Федерації — нелегітимною.

Також депутати звернулися до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.

Наголошується на порушеннях державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України.

Нагадаємо, що ні Єврокомісія, ні Державний департамент США не визнали російські вибори легітимними. При цьому в Брюселі наголосили, що жителям непідконтрольних Києву українських територій в Донбасі навмисне видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах.

Фото rg.ru/

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter