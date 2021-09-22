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Три роки в'язниці або 170 тисяч штрафу: в Україні посилять відповідальність за підробку ковід-сертифікатів

16:53 22 вересня 2021
Три роки в&#39;язниці або 170 тисяч штрафу: в Україні посилять відповідальність за підробку ковід-сертифікатів

Уряд України підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підроблення ковід-документів. Про це в соцмережі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, назвавши таку підробку загрозою для всього суспільства.

Зокрема, на тих, хто свідомо використовує підроблені документи, чекатиме штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років.

Для лікарів, які свідомо вноситимуть в систему неправдиву інформацію про щеплення, передбачений штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1−3 роки.

А для тих «підприємців», які підроблятимуть документи про вакцинацію, можуть запровадити штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, що на засіданні уряду 22 вересня було проголосоване рішення про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавіруса для державних службовців і педагогів.

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