26.58 / 26.76 31.08 / 31.39
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Жовта» зона карантину з 23 вересня: як працюватимуть школи та дитсадки

16:26 22 вересня 2021
Школа

З 23 вересня Україна перейде в «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавируса, це внесе зміни в роботу навчальних закладів, написав в своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі», — написав Сергій Шкарлет про те, як буде організований процес, якщо в педколективі недостатньо вакцинованих.

Він також зазначив, що до постанови Кабміну внесено зміну: умова про наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюється на дитячі садочки, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1−4 класи шкіл. Вони будуть продовжувати працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм. Таке «виключення» буде діяти під час «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки.

Нагадаємо, в Київській області розглядається варіант закриття декількох шкіл при переході в «жовту» зону карантину.

Фото: https://ua.depositphotos.com

322

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

гроші

Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату піднімуть: коли і на скільки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.