«Жовта» зона карантину з 23 вересня: як працюватимуть школи та дитсадки

З 23 вересня Україна перейде в «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавируса, це внесе зміни в роботу навчальних закладів, написав в своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі», — написав Сергій Шкарлет про те, як буде організований процес, якщо в педколективі недостатньо вакцинованих.

Він також зазначив, що до постанови Кабміну внесено зміну: умова про наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюється на дитячі садочки, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1−4 класи шкіл. Вони будуть продовжувати працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм. Таке «виключення» буде діяти під час «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки.

Нагадаємо, в Київській області розглядається варіант закриття декількох шкіл при переході в «жовту» зону карантину.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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